Palandöken, “Hayattaki en hakiki sevgi anne sevgisidir”

Anneler Günü vesilesiyle, tüm esnaf ve sanatkarlar camiası adına başımızın tacı olan annelerimizi kutluyor ve ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı bir mesaj yayımladı. Hayattaki en hakiki ve güçlü sevginin anne sevgisi olduğunu vurgulayan Palandöken hayatını kaybeden anneleri ise unutmadı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in mesajı şu şekilde:

“Sevgi, özveri ve fedakarlık duygularının simgesi olan annelerimiz, güzel yürekleri ile bizlerin yaşamını şekillendiren en önemli rol modeldir. Hepimiz için en kutsal, en özel ve en değerli varlıklar hiç kuşkusuz annelerimizdir. Başarılı olan tüm bireylerin ve büyük milletlerin arkasında güçlü anneler vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, ‘Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de ‘iyi anne' olmalarıdır'. Bu görüşten gelen bir toplumun evlatları olarak cennetin gerçekten de annelerin ayağının altında olduğuna inanıyoruz. Bu güzel duygularla, annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamalı, onlara sevgi, saygı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Ömürlerini evlatlarına adayan tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, hayatını kaybeden annelerimizi ise rahmetle ve minnetle yad ediyorum.”