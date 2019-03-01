Palandöken: "İkinci kobi destek paketi piyasaları rahatlatır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, KOBİ'lere verilecek 25 milyar TL'lik ikinci kredi paketinin piyasaları rahatlatacağını belirterek, "Bu krediler sayesinde parasal sıkıntı yaşayan KOBİ'ler desteklenirken yatırım yapmak isteyenlerin de cesareti artacak. Bu da istihdama büyük katkı sağlayacak" dedi.

KOBİ'lere verilecek 25 milyar TL'lik ikinci kredi paketinin piyasaları rahatlatacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 125 milyon TL'ye kadar ciroya sahip KOBİ'ler için 25 milyar TL'lik ikinci kredi paketi bugün devreye girdi. 17 bankanın elini taşın altına koyarak KOBİ'lere finansal destek vermesi, ekonominin de güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu krediler sayesinde parasal sıkıntı yaşayan KOBİ'ler desteklenirken yatırım yapmak isteyenlerin de cesareti artacak. Bu da istihdama büyük katkı sağlayacak" dedi.

Parasal açılımların ekonomiye çok boyutlu olarak yansıdığını ifade eden Palandöken, "Kredi destekleri hem küçük çaplı KOBİ'ler açısından hem esnaf açısından hem de sanayici açısından çok önemli. Dolayısıyla kredilerin ekonomideki yansımaları çok boyutlu oluyor. Piyasalardaki spekülatif hareketlere bağlı olarak yaşanan fiyat artışları regüle ediliyor. Piyasa değerinin üstündeki fiyat artışları engelleniyor. Paraya ulaşmanın önündeki engeller kalktığı zaman piyasalara güven artıyor. Birinci paketin ardından ikinci KOBİ Destek Paketi'nin etkisi kısa süre içinde kendini gösterecektir" diye konuştu.

KOBİ destek kredilerindeki faizlerin piyasaya göre daha makul olduğunu dile getiren Palandöken, "Herkesin bildiği üzere, piyasalarda faiz bazındaki kredi maliyetleri yüksek. İlk bakışta aylık 1.54 ve yıllık 1.48 faiz KOBİ'ler için biraz fazla görülebilir. Ancak piyasada halen yüzde 20'lerin üzerinde faizler var. Dolayısıyla KOBİ Destek Paketi'ndeki faizler daha makul. Tefeciye gitmek yerine birinci elden, bankalardan bu kredilerin temin edilmesi bence mantıklıdır. Öte yandan, bu kredilere ilaveten mikro kredilerin yaygınlaştırılması da ekonomimiz için çok önemli. Mikro krediler, sıkıntıların büyümeden çözülmesi ve küçük çaplı başlayan girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi açısından büyük önem arz ediyor. İşsizliğin çözümü için de rol model oluyor" şeklinde konuştu.