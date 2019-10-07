Palandöken: “İlk 9 ayda esnaf sayısı 25 bin 978 kişi arttı”

Eylül sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 779 bin 191 olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, 2019'un başında 1 milyon 753 bin 213 olan esnaf ve sanatkar sayısı 25 bin 978 artarak Eylül sonu itibariyle 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı” dedi.

Yılın ilk 9 ayında iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, yılın ilk 9 ayında 170 bin 540 iş yeri açılırken 80 bin 769 iş yeri kapandı. Bu dönemde 61 bin 787 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi'nde yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 9 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 27 bin 984 arttı” diye konuştu.

“Geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri açılışları azaldı”

Yılın ilk 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri açılışlarının yüzde 2,3 azaldığına dikkati çeken Palandöken, “2018'in ilk 9 ayında 174 bin 719 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde 4 bin 179 azalarak 170 bin 540 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldı. 2018'in ilk 8 ayında 78 bin 944 olan iş yeri kapanışları ise bin 825 artarak 80 bin 769 oldu. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı” şeklinde konuştu.

“İstanbul'daki iş yeri sayısı 9 ayda 7 bin 73 arttı”

Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri artışının en çok İstanbul'da gerçekleştiğini kaydeden Palandöken, “Yılın ilk 9 ayında iş yeri açan esnaf ve sanatkarlardan iş yeri kapatan esnaf ve sanatkarların sayısı çıkarıldığında en fazla artış İstanbul'da görüldü. İstanbul'da iş yeri sayısı 7 bin 73 arttı. İstanbul'un ardından iş yeri sayısı Antalya'da 3 bin 390, İzmir'de 2 bin 549, Bursa'da 2 bin 44 ve Muğla'da bin 568 arttı. Öte yandan 9 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 310 ile Aksaray, 281 ile Bitlis, 278 ile Rize, 260 ile Van ve 255 ile Giresun oldu” dedi.