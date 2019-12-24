Palandöken: “Kayıt dışı istihdam azalıyor fakat yeterli değil”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kayıt dışı istihdam 2002'de yüzde 52 iken geçtiğimiz yıl yüzde 33'e düştü. Bu düşüş verilen mücadeleler ve bilinçlenme sayesinde gerçekleşen olumlu bir durum fakat yeterli değil” dedi.

Kayıt dışı çalışanların devletin vergilerinden ve kendi emeklilik haklarından çaldığını belirten (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre ülkemizde kayıt dışı istihdam 16 yılda önemli bir düşüş sağlayarak yüzde 33,42'ye geriledi. Bu düşüşte sosyal güvenliğin önemine dair bilincin artması, denetimlerin sıklaşması, yapılan çalışmalar ve verilen mücadelelerin tabii ki önemi büyük. TESK olarak biz de Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) ‘nde işbirlikleri yaparak mücadelede bulunduk. Fakat mücadelelere göre düşüşler henüz yeterli değil. Daha fazla bilinç oluşturulmalı. Sosyal güvenliğin önemi, vergiye tabi olma, kayıtlı çalışma davranışları esnafımız, işçiler, işverenler kadar tüm vatandaşın da sorumluluğudur çünkü kayıt dışı istihdam hepimizin geleceğinden çalıyor” diye konuştu.

“Dünya çapında şirketlerin yüzde 81'i kayıt dışı”

Kayıt dışılığın dünya çapında da büyük bir sorun olduğunu hatırlatan Palandöken, “Ülkemizde SGK verilerine göre kayıt dışılık en yüksek yüzde 82,7 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta görülüyor. Genel anlamda kayıt dışılığı yüzde 5'e kadar düşürmek hepimizin çabası ile gerçekleşecek bir durum. Öte yandan bu durum yalnızda ülkemizin değil tüm dünyanın da önemli bir sorunu. OECD ve ILO raporuna göre dünya çapındaki şirketlerin yüzde 81'i kayıt dışı iken gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ise bu oran yüzde 70. Gelişmiş ülkelerde ise yüzde 18 oranında. Yani aynı zamanda küresel bir sorun haline de gelen kayıt dışılık ile ülkemiz kendi adına topyekûn bir mücadelede bulunmalı. Bu mücadelede devletimize ve hükümetimize tüm esnaf camiası olarak destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.