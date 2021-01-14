Palandöken: “Kese kağıt zorunluluğu daha sağlıklı olacak”

Plastik poşet kullanımındaki azalışın hayli büyük olduğunu fakat daha da artması gerektiğine değinen Bendevi Palandöken, “Çevre Kanunu'nda yapılan düzenleme ile 2019 yılından bu yana işletmelerde plastik poşetlerin kullanımının azalması için hayata geçirilen uygulamalar meyvesini veriyor. Öyle ki bakanlığın açıklamasına göre 2020 yılında plastik poşet kullanımındaki azalma ile çevreye 8 bin 300 ton daha az sera gazı salınımı oldu ve 1.8 milyon varil petrol kullanımından da tasarruf edildi. Plastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı. Tabii bu işin mali boyutunu da hesaba kattığımızda sevindirici sonuçlar ortaya çıkıyor. Yeni düzenleme ile açıkta satılan gıdalar için kese kâğıt veya karton torba da zorunlu olarak sunulacak. Vatandaşlarımızın bu daha hijyenik olan yolu da tercih etmesi, aynı zamanda yanlarında her zaman çanta, bez veya kağıt torba da bulundurması lazım. Plastik poşet kullanımı hızla azalıyor fakat tamamen bitme noktasına gelene kadar bu davranışı alışkanlık haline getirmeliyiz” diye konuştu.