Palandöken: “Maç yayını ücretleri esnafımıza ağır geliyor”

Öncelikle yayıncı kuruluş daha sonra bölge bayilikleri maç paketi ücretlerini düşürmeli” dedi.

Maç yayını ücretlerinin zamlana esnafta patladığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Maç yayını veren yayıncı kuruluş bu yıl maç paketlerine yüzde 20 oranında zam yaptı. Bölge bayilikleri de kendi iradeleri ile bu zammın üzerine zam ekleyerek kıraathane esnafımızla anlaşma sağladı. Ülkemizde futbol en fazla izlenen, takip edilen ve taraftarı olan bir spor dalı. Dolayısıyla maç yayını vermek isteyen kıraathane esnafımız bu fiyatlar karşısında zor durumda kaldı. Yüksek fiyattan anlaşma sağlayamayan müşteri kaybediyor, anlaşma yapan ise bu fiyatları maç izleme ücretine yansıtarak müşteriye sunuyor. Her iki koşulda da esnafımız müşteri kaybediyor” diye konuştu.

“Yüksek maç yayın ücretleri kaçak yayınlara yönelimi artırdı”

Artık kaçak maç yayınlarına yönelimin arttığını vurgulayan Palandöken, “Vatandaşlarımız kafede, restoranda, lokantada, kıraathanede maç izlerken artık bu fiyatlar yüzünden evde izlemeyi tercih ediyor. Evde alınan maç paketleri de zamlandığı için artık kaçak maç yayınlarına yönelim arttı. Dükkânında maç yayını veren binlerce esnafımız bu konuda çok mağdur. Zaten birçok kalemde maliyeti arttığı gibi, maç yayın ücretleri de bu maliyetlerin en yüksek kalemlerinden birisi. Bu sezonun başında süper lig takımlarından yüzde 10 indirim alan yayıncı kuruluş bu indirimi bölge bayiliklerine yansıtmalı. Bölge bayilikleri de anlaşma sağladıkları işletmelere, yani esnafımıza bu indirimi yansıtmalı. Yayıncı kuruluş iki taraflı kazanırken esnafımız kaybediyor. Hem kulüplerimize geçmiş yıllara göre yüzde 10 az ödeme yapacak hem de esnafa pahalıya aynı ürünü satacak. Bu hiç adil değil” şeklinde konuştu.