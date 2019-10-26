Palandöken, “mesleki yeterlilik nitelikli eleman demektir”

Ekonominin güç ayaklarından birisi nitelikli elemandır. Nitelikli eleman ihtiyacı da mesleki eğitim ve yeterlilik ile gerçekleşir. TESK olarak biz de mesleki eğitime ve iş gücüne verdiğimiz önem doğrultusunda bugüne kadar 23 ulusal yeterlilik, 36 ulusal meslek standardı hazırladık” dedi.

“Uluslararası alanda etkin bir konum için güçlü ekonomi şart”

Güçlü ekonomilerin en önemli ayaklarından birinin üretkenlik ve nitelikli eleman olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her sektörde ve alanda nitelikli elemanları ile üreten bir ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Güçlü ekonomi ise uluslararası alanda da etkin bir konuma sahip olmayı getirir. Bunun için ise en önemli noktalardan birisi, mesleğinde gereken bilgi ve tecrübeye sahip, nitelikli eleman. Ülkemizin de önemli sorunlarından birisi olan nitelikli eleman ihtiyacı ise mesleki eğitim ile kapanır. Mesleki eğitim, en önemli iş gücü potansiyelimiz olan gençlerin yetenek ve ilgi alanlarına şekil kazandırır, hem kendilerine hem de ekonomimize katkı sağlar” diye konuştu.

“TESK olarak mesleki yeterliliğe verdiğimiz önem büyük”

Mesleki yeterlilik ve meslek standartlarının öneminin altını çizen Palandöken, “Bu yıl yüzde 47 olan istihdam oranının 2023 hedeflerindeki yüzde 50'nin üzerine çıkartmak için izlenecek yol haritasında da mesleki yeterlilik ve meslek standartları çok büyük önem taşıyor. TESK olarak bugüne kadar hazırladığımız ulusal yeterlilikler ile ulusal meslek standartları, mesleki eğitime verdiğimiz önem ile birlikte iş gücüne ve nitelikli eleman sorununa çözüm noktasında destek veriyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ‘ndan aldığımız yetki ile Esnaf ve Sanatkâr Yetkilendirme Merkezi (ESYEM) kapsamında, Türkiye çapında 13 meslekte sınav ve belgelendirme yaparak desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde söyledi.