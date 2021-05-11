Palandöken: “Muaf olması gereken esnaf kollarımız var”

Bunların içerisinde çilingir esnafı, beyaz eşyalarda teknik servis hizmeti veren esnafımız gibi acil hizmet durumu önemli olan esnafımız da muafiyet listesine eklenmeli” dedi.

Evlerde kalındığı dönemde daha çok elzem durumların yaşandığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tam kapanma ve sokağa çıkma yasaklarında herkesin evinde kaldığı dönemde, dış kapı ya da evin içerisindeki kapılarda kilitler ile ilgili sorunlar daha fazla artıyor. Tüm gün ev içerisinde küçük ev aletleri, beyaz eşyalar ve benzeri cihazların da kullanımının artmasından kaynaklı arızalar da artıyor. Bayram öncesi dönemde noter gibi bazı kurumlar açıkken fotoğrafçı esnafımız kapalı ve aynı şekilde herkesin saç, sakal gibi temel bakım ve temizlik davranışları da aksıyor. Bu nedenle bu kollardaki esnafımız kısıtlamadan muaf olmalı ve muafiyet listesine eklenmeli. Aksi takdirde vatandaşlar açısından uzun bir süre olan tam kapanma boyunca ve sokağa çıkma yasaklarında evdeyken ya da belirlenen saate yetişemeyenler açısından büyük mağduriyetler yaşanıyor. Vatandaşlarımız da internetten rastgele telefonla çilingir, berber, kuaför, teknik servis gibi hizmetler aldığında muhakkak gelenlerin odaya kayıtlı olup olmadığına dikkat etmeli” diye konuştu.