Palandöken: "Nakliyeci esnafının sesi artık duyulsun"

Zor bir dönemden geçen nakliyeci esnafının ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Nakliye firmaları kış şartlarını, ekonomik daralmayı, akaryakıt fiyatlarını ve iş düşüklüğünü bahane ederek nakliyeci esnafını mazot parasına iş yapma mecburiyetinde bırakıyor. Müşterilere de aynı durumları sayarak yüksek fiyatla anlaşma yaparken nakliyeci esnafının ise nakliye fiyatını düşürüyor. Aynı bahanelerle çok kazanıp az vererek fırsatçılık yapıyorlar. Fiyatı düşürürken de tonajı yükseltiyorlar. Bu da kapasitenin üzerinde olunca büyük cezalara neden oluyor. Yakıt fiyatı arttıkça nakliye fiyatının düşmesi değil artması gerekiyor. Bu haksızlık karşısında nakliyeci esnafımızdan birçok şikâyet alıyoruz. Artık nakliyeci esnafının yaşadığı sıkıntılara bir çözüm yolu bulunmalı” diye konuştu.

"HGS geçişlerindeki haksız cezalar nakliyecinin boyunu aştı”

Nakliyeci esnafının köprü ve otoyol geçişlerinde de haksızlığa uğradığına değinen Palandöken, "HGS'de bakiye olduğu halde geçişlerde sistemsel arıza denilerek ücret çekilmiyor. Sonrasında ise bu durum borç olarak geri yansıyor. Birçoğunun borcu da kendi adresine gitmiyor ya da 15 günlük süre içerisinde değil de çok sonra gittiği için esnafın haberi olmuyor. Bu geçişler daha sonra cezalar ile birlikte icra ve faizlerle yükselerek büyük borç olarak nakliyeci esnafının karşısına çıkıyor. Kamyoncu, otobüsçü, hafriyatçı gibi ticari araç sahipleri çok yüksek cezalarla karşılaşıyor. Zaten kış lastiği, yedek parça, zincir, kışlık bakım, motor yağı, antifriz vb. gibi bakım ücretlerinin altından zor kalkan nakliyeci esnafı HGS geçişlerindeki haksız ceza uygulamasından kurtarılmalı” şeklinde konuştu.