TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okul gıdası logosu 2023'e ertelenmeli” dedi.

Pandemi süreci göz önüne alınarak 7 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in ertelenmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde 'Okul Gıdası' logosunun yer alması kararı, esnafımızın tebliğ hükümlerine uyum sağlaması için 7 Eylül 2020 tarihine ertelenmişti. Ancak pandemi sürecinde kantinci esnafımız ve firmalar henüz hazırlıklarını tamamlayamadı. Piyasada okul gıdası logolu ürünlere ulaşmanın zorluğu göz önünde bulundurularak yaşanacak mağduriyetin önlenmesi için okul gıdası logosu en az 3 yıl ertelenmeli” ifadesini kullandı.