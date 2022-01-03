İhlas Haber Ajansı

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Palandöken: “ÖTV ve KDV de indirime gidilmeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın rahatlaması için ÖTV ve KDV indirime gidilmeli” dedi.


Palandöken, “Aralık ayı için açıklanan enflasyon oranı yıllık 36.08 arttı. Zaten pandemide oldukça zor günler geçiren, BAĞ-KUR'unu, vergisini ve iş yerinin kirasını ödeyemeyerek zor günler geçiren esnafımızın bu durumu göz önüne alınarak yeniden değerleme oranlarında esnekliğe gidilmeli. Elektrik ve doğalgazda esnafa özel tarife uygulanmalı” diye konuştu.

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