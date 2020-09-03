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Palandöken: “Servislere özel destek yapılmalı”

Servisçi esnafının trafik sigortası ve plaka vergileri, araç muayene ücretlerinin çalışmadıkları süre için dondurulması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Aylardır çalışamayan okul ve personel servisçiliği yapan esnafımızIN çalışmadıkları sürede trafik sigortası, plaka vergisi ve araç muayene ücretleri dondurulmalıdır.

Sosyal güvenlik primleri ise devlet tarafından karşılanmalı” dedi.


Belirsizlik içerisinde aylardır kontak açmadan otoparklarda bekleyen servisçi esnafının unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde ilk Covid-19 vakası açıklandıktan sonra okulların kapanması ile kontak kapatan servisçi esnafımız ve personel servisçisi esnafımız aylardır çalışmıyor. Servis aracı ile başka herhangi bir iş yapamayan şoför esnafımız çok zor günler geçirmektedir. Okulların açılıp açılmayacağı, yüz yüze eğitim olup olmayacağı gibi sürüncemede kalan bu konu nedeniyle belirsizlik esnafımızı zora sokuyor. Aylardır çalışmamalarına rağmen ev kirası, faturalar, sosyal güvenlik primleri, vergiler vs. ödemeler devam etti. Dolayısıyla servisçi esnafımızın desteğe ihtiyacı var” diye konuştu.



“Servisçi esnafı özel olarak desteklenmelidir”


Okul ve personel servisçiliği yapan esnafın araçlarında yaş sınırı bulunduğu için birçok esnafın geçtiğimiz yıl ve bu yıl çalışma ümidi ile araçlarını yenilediklerini belirten Palandöken, “Servisçi esnafımızın çalışmadığı süre boyunca plaka vergisi ve trafik sigortaları, araç muayene süreleri dondurulmalıdır. 350 bine yakın servisçi esnafı özel olarak desteklenmelidir. Aksi halde araçlarını yeniledikleri için borcunu ödeyemeyen ve icraya düşecek olan binlerce servis aracı satılığa çıkar. Bu istenmeyen satışların önüne geçmek için servisçi esnafımız mutlaka desteklenmelidir” şeklinde konuştu.

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