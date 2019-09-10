Palandöken: “Sosyal medyadan sağlıkla ilgili ürün alınmamalı”

Fakat ne sağlığımız o kadar ucuz, ne de paramız o kadar değersiz. İnternet dolandırıcılığının büyük artış gösterdiği bu dönemde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı” dedi.

“İnternette dolandırıcılık şekil değiştirdi”

Artık internetten direkt banka hesaplarına girmek yerine ürün satışı ile dolandırıcılık yapıldığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Önceden dolandırıcılar internette banka hesaplarını ele geçirip, şifreleri çalarak dolandırıcılık yapıyordu fakat artık dolandırıcılık şekil değiştirdi. Kendi rızamızla bizi dolandırıyorlar. Öyle ki, bir ürünün fotoğrafını koyuyorlar, uzun ve süslü cümlelerle o ürünü pazarlıyorlar, birçok kişinin hesabında görünmesi için reklam veriyorlar. Güvenilir satış, geri para iadesi, ürün iadesi gibi açıklamalar yapıyorlar. Daha sonra satış işlemi gerçekleştiğinde ise fotoğrafla alakası olmayan bir ürün gönderiliyor. Bu kıyafet de sağlık ürünü de cilt ürünü de olabiliyor. Her konuda sahte satış yapılabiliyor. O saatten sonra da dolandırıcılarla hukuki yoldan savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Yalnızca ürün satışı değil otel rezervasyonu gibi durumlarda da çok fazla dolandırıcılık yaşanıyor” diye konuştu.

“Sağlığımız internetten rastgele ilaç alacak kadar ucuz değil”

İnternetten sağlığımızı tehlikeye atacak hiçbir ürün almamamız gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Tüketici Danışma Hattına en fazla şikâyeti yapılan konu ayıplı mal ve hizmetler. Geçtiğimiz 2 yıl ve bu yılın ilk 6 ayında ayıplı mal ve hizmet ihbar sayısı 362 bin 947 oldu. Bu dolandırıcılıklarda en kötüsü de sağlık ve cilt ürünlerinin de rastgele satılması. Bel fıtığı, el, ayak, bacak, kol ağrıları için ürünler, cilt problemleri için ürünler, vitamin ilaçları, zayıflama ürünleri gibi sağlığımızı tehdit edebilecek birçok konuda ürün satışı var. Yani yalnızca malımıza değil canımıza da zarar gelmiş oluyor. Bu nedenle özellikle de ilaç, tedavi için bitki ürünleri gibi sağlıkla ilgili konularda asla bilinmeyen ya da her karşımıza çıkan reklamdan alışveriş yapmamalıyız. Sağlığımız, bilmediğimiz kişilerin sosyal medya hesaplarından rastgele ilaç, korse, cihaz vb. alacak kadar ucuz değil” şeklinde söyledi.