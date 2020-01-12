Palandöken: “Stopaj yükü esnafın üzerinden alınmalı”

Yeni yılda esnafımızın üzerinde haksız yere yük olan, kiranın yüzde 20'sinin yanında bir de damga vergisi ile yüzde 20'nin de üzerine çıkan bu stopaj oranı yüzde 5'e düşürülmeli ya da stopajı esnafımız değil, asıl ödemekle yükümlü olan iş yeri sahibi ödemeli” dedi.

Stopaj vergisinin esnaf üzerinde bir kambur olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kira gelirlerinden doğan vergiyi yani stopajı, kirayı alan mükellefin yani iş yeri sahibinin ödemesi gerekiyor. Fakat dükkanı kiralık olan esnaf ve sanatkârımız kar da etse zarar da etse bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Yüzde 20'nin de üzerine çıkan oranla bu verginin yükü dükkan açmak isteyen ya da kiralık dükkanda iş yapan esnafımızın üzerine kalıyor. Zaten birçok kalemde gideri olan esnafımız için çok büyük haksızlık ortamı oluşuyor. Bu nedenle artık yeni yılda esnafımız bu yükten kurtarılmalı. Esnafımızın sırtında bir kambur olan stopaj vergisi asıl ödemesi gereken dükkan sahibinden alınmalı. Bu bir ayrıcalık değil aksine haklıya hakkını vermektir” diye konuştu.