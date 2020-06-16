Palandöken: “Tarım arazileri bedelsiz vatandaşa tahsis edilmeli”

Yani gıda ürünlerinin, sebze ve meyvenin önemi daha çok anlaşıldı. Bu nedenle üretimi artırmak, tarımı güçlendirmek için köye geri dönüş projelerinde destekler kriter aranmaksızın verilmeli. Köyde evi veya arazisi olmayanlara bedelsiz fakat satmamak koşulu ile arazi tahsis edilmeli” dedi.

Tarım alanlarının ve ekili alanların her geçen yıl azaldığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Covid-19 sürecinde önceliğin temel gıdaya ulaşma ve gıda ürünleri olduğunu çok iyi anladık. Bağışıklığımız ve sağlığımız için en tazesinden sebze meyve tüketmek gerektiğini daha iyi idrak ettik. Dolayısıyla tarım ve toprakta yetişen ürün altından daha değerli hale geldi. Fakat ülkemizde tarım alanları her geçen yıl azalıyor. 1989'da 27,9 milyon hektar olan tarım alanları 2013'te 23,8 milyon hektara, geçtiğimiz yıl ise 23,1 milyon hektara geriledi. Yani 30 yılda yüzde 17 azaldı. Aynı dönemde ekili alanlar da 19 milyon hektardan 15,5 milyon hektara yüzde 18 geriledi” diye konuştu.

“Tarım arazileri köyde üretim yapmak isteyene tahsis edilmeli”

Boş duran tarım arazilerinin, köyde tarım veya hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlara bedelsiz veya makul fiyata verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Tarım ve hayvancılıkta devletimizin çok güzel destek projeleri var. Bunlardan en önemlileri köye dönüş projeleri. Farklı isim ve kriterlerle uygulanan bu projelerde tarım ile ilgili üniversitelerden mezun olmak, emekli olmamak, yaş kısıtlaması gibi birçok kriter bulunuyor. Yalnızca genç çiftçiler yetiştirmek yerine, köyüne geri dönmek isteyen tüm vatandaşları kapsayacak bir köye dönüş projesi hayata geçirilmeli. Arazilerin ve toprağın özelliğine göre desteklerin olması gerekli. Köyde evi, arazisi olmayanlar için ise hazineye bağlı boş duran tarım arazileri bedelsiz veya makul fiyata ve satılmamak koşulu ile tahsis edilmeli. Böylelikle kırsal kesime göç etmek isteyen tüm vatandaşlarımız desteklerden faydalanarak üretimi artırır ve tarımda daha güçlü hale geliriz. Hem topraklarımıza sahip çıkmış oluruz hem de bireysel işletme gibi herkes eker, biçer, üretime katkı sağlar, hayvancılık yapar. Bu şekilde özel teşviklerin verilmesi, planlı üretimi de artıracaktır” şeklinde söyledi.