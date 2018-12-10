Palandöken: “TESK kart 2 milyon esnaf ve ailesine ulaşacak”

Yılını doldurdu. Bu 1 yıllık süreçte en çok akaryakıt sektöründe kullanım yapılırken TESK kart kullanan esnaf sayısı 95 bin 280 oldu” dedi.

TESK kartı 2 milyon esnaf ve ailesine de ulaştırabilmenin amaçlandığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl 1 Aralık tarihinde dağıtımına başladığımız TESK kartın ulaştığı esnaf sayısı gün geçtikçe artıyor. Aralık ayından itibaren 1 yılda 101 bin 200 adet kart üretildi ve 95 bin 280'i birlik ve odalarımıza gönderildi. Önümüzdeki yıl bu sayıyı en az iki katına çıkararak kısa sürede 2 milyon esnafımız ve ailesine bu avantajlı kartı ulaştırmayı hedefliyoruz. 17 ayrı sektörde 28 farklı marka ile işbirliği sağladık. Gıda, eğitim, seyahat, sigorta, yazılım, e-ticaret gibi birçok farklı sektörde esnafımız belirlenen oranlarda indirim hakkını kullandı” diye konuştu.

“TESK kart 1 yılda en çok akaryakıt sektöründe kullanıldı”

En çok akaryakıt sektöründe TESK kart kullanıldığını bildiren Palandöken, “TESK kart 1 yılda en çok akaryakıt sektöründe kullanıldı. Toplam 30 bin 864 adet işlem ile 1 milyon 112 bin 608 litre akaryakıt alımı sağlandı. TESK kartla akaryakıtı ise en çok Malatya, Kayseri ve Isparta aldı. Akaryakıtı ise sağlık sektörü takip etti. Sağlık kampanyalarıyla 9 bin 11 işlem gerçekleştirildi. Bu kampanyadan ise en çok Trabzon, Uşak ve Samsun faydalandı. Kampanya dahilinde kredi başvuruları, okul kayıtları, sigorta yaptırımları gibi daha birçok avantaj kullanıldı” şeklinde söyledi.