Paland?ken: ?T?m i? yeri a??l??lar?n?n bir kural? olmal??

T?m i? yeri ve AVM a??l??lar?n?n g?r?? al??veri?inden sonra izne tabi tutulmas? gerekti?ini vurgulayan TESK Genel Ba?kan? Bendevi Paland?ken, ?Eczane a??l??lar?ndaki kanun gibi, zincir market ve AVM'lerin de yan yana a??larak birbirlerine zarar vermemesi i?in n?fus ve b?lge planlamas?na g?re ilgili mesleki oda, kurum ve kurulu?lardan g?r?? al??veri?i yap?larak izne tabi tutulmas? gerekiyor. Aksi takdirde yan yana ve kar??l?kl? a??lan ayn? sekt?rdeki esnaflar ba?ta olmak ?zere, zincir marketler ile AVM'ler de m??teri kayb?na u?rayarak zarar edip zaman i?erisinde kapat?l?yor? dedi.

Esnaf?n AVM ve zincir marketlerden yeteri kadar zarar g?r?rken bir de ba?ka bir esnaftan zarar g?rmemesi gerekti?inin alt?n? ?izen Paland?ken, ?Perakende Yasas? ??kar?ld???ndan g?n?m?ze ekonomimizde bir?ok de?i?im ya?and?. Dolay?s?yla ?u an ihtiya?lara tam anlam?yla cevap vermiyor. Bir bakkal?n yan?na tekrar bir bakkal a??lmas?, zincir marketlerin her soka?a pe? pe?e a??lmas?, yan yana ve kar??l?kl? a??lan AVM'ler herkese m??teri kaybettiriyor. Bir ?ok i? yeri herhangi bir fizibilite yap?lmadan ayn? sekt?rden, ayn? caddede ve sokakta bir s?r? i? yeri olmas?na ra?men yeni i? yeri a??ld??? i?in k?sa s?re sonra bat?yor. Ya da Ankara'da ?rneklerini de g?rebilece?imiz bir?ok AVM kar??s?nda ya da yan?nda ba?ka bir AVM olmas?na ra?men a??l?yor ve bu defa hem kendi m??terisini azalt?yor hem de kar??dakinin m??terilerini ?alm?? oluyor. Zaten a??l??lar? hi?bir kurala ba?l? olmayan AVM ve zincir marketler kendileri kadar esnaf?m?za yeteri kadar zarar vermektedir? diye konu?tu.

?Eczaneler hakk?ndaki kanun t?m sekt?rlere ?rnek olmal??

?? yeri, zincir market ve AVM a??l??lar?n?n bir kurala ba?lanmas?n?n esnaf ve sanatkar?n gelece?i ile ekonominin sa?lam temellere oturtulmas? bak?m?ndan ?ok ?nemli oldu?unu ifade eden Paland?ken, ?Rastgele ve kurals?z i? yeri, AVM ve zincir market a??l??lar?n?n ?n?ne ge?ilmesi i?in ?ncelikle kuralar?n konulmas? art?k ka??n?lmaz. Bu a??l??larda esnaf meslek ve ticaret odalar? ile belediye, kaymakaml?k ve valilik yani ilgili ilgili kamu kurum ve kurulu?lar?n temsilcilerinden olu?acak kurul yapaca?? fizibilite ve Ar-Ge ?al??mas? sonucunda karar vermeli. Eczaneler hakk?nda kanunda belirtilen, il?e s?n?rlar? i?indeki n?fusa g?re en az 3 bin 500 ki?iye 1 eczane d??ecek ?ekilde eczane a??lmas? yani n?fus kriteri bu konuda ?rnek olmal? ve kurulacak olan ortak komisyon belirlenecek kurallar do?rultusunda karar vermeli? ifadelerini kulland?.