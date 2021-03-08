Palandöken: “Türk kadını tarih boyunca dünyaya örnek oldu”

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, sevgileriyle içimizi ısıtan, eğitimde, bilimde, sporda, sanatta, savaşta, ekonomide her zaman, her yerde başarılarıyla hayatımızın odak noktası olan, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımızın eşit, özgür, güçlü, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum. Şiddet kurbanı olarak yaşamını yitiren kadınlarımızı rahmetle anıyor ve çok sevdiği çocuklarını, eşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabır diliyorum” dedi.

-“Tarihteki ilk kadın teşkilatı ahilik geleneğiyle kuruldu”

Anadolu'da kadınların yüzyıllardır ticari hayatın içinde olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaşadığımız coğrafyada kadınlar tarih boyunca toplumsal hayatın, ekonominin ve kültürün inşasında aktif rol almışlardır. 900 yıllık Ahilik geleneği içinde Bacıyan-ı Rum adı altında örgütlenen kadınlarımız Ahiliğin kadın kollarını oluşturarak tarihte kurulan ilk kadın teşkilatı olmuştur. Bu geleneğin içinden gelen esnaf ve sanatkarlar camiası olarak başımızın tacı olan kadınlarımızın toplumsal ve ticari hayatın her alanında aktif olarak var olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlarımızın ticari hayatta var olmaları hem kendi ayakları üzerinde durmalarında hem de çağdaş, demokratik, gelişmiş bir toplum için ülkemizin kalkınmasında kilit rol üstleniyor. Tarihte olduğu gibi bugün de kahramanlığı ile tüm dünya kadınlarına örnek olan Türk kadınının her zaman baş üstünde olmasını diliyorum. Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınlarımızı yürekten kutluyor, kendileri ve ülkemiz için imza attıkları başarıların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.