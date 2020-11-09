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Palandöken: “Ulu önderin özlemini 82 yıldır taşıyoruz”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “82 yıldır içimizde özlemini taşıdığımız Atatürk’ün ilke ve inkılapları her zaman yolumuzu aydınlattı ve aydınlatmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “82 yıldır içimizde özlemini taşıdığımız Atatürk'ün ilke ve inkılapları her zaman yolumuzu aydınlattı ve aydınlatmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.


Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında şu ifadeleri kullandı:


“82 yıl önce bugün, hayata gözlerini yummasıyla herkesi yasa boğan, kişiliği, zekâsı, hem masada hem cephede durmadan azimle çalışarak bugün üzerinde olduğumuz vatan topraklarını ve sahip olduğumuz cumhuriyeti bizlere emanet bırakması ile tüm dünyada takdir toplayan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, özlem, rahmet ve saygıyla anıyorum. 82 yıldır içimizde özlemini taşıdığımız Atatürk'ün ilke ve inkılapları her zaman yolumuzu aydınlattı ve aydınlatmaya devam edecek. Ona olan minnet borcumuzu, ancak onu örnek alarak, çok çalışarak, vatana millete hayırlı birer vatandaş olarak ödeyebiliriz. Esnaf ve sanatkârlarımız olarak da bu ülkenin sosyal yapı taşı, ekonominin can damarı olmaya devam edeceğiz. Ulu önderimizi, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi tekrar saygı ve minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

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