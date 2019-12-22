Paland?ken: ?Yeni y?la merdivenalt? g?dalarla girmeyin?

Yo?un bir al??veri? trafi?i olaca?? i?in merdivenalt? sa?l?ks?z ve ucuz yiyeceklerin sat??? da bir hayli artt?. Yeni y?la hastanede ve sa?l???n? kaybetmek istemeyen vatanda?lar?m?z g?venilir al??veri? i?in merdivenalt? yiyecek ?r?nleri yerine g?vendi?i esnaf? tercih etmeli? dedi.

Merdivenalt? yiyecek sat??lar?n?n y?lba?? gibi ?zel g?nlere yak?n zamanlarda piyasaya daha ?ok ??kt???n? hat?rlatan T?rkiye Esnaf ve Sanatk?rlar Konfederasyonu (TESK) Genel Ba?kan? Bendevi Paland?ken, ?Yeni y?la say?l? g?nler kala o g?nk? sofralar i?in ?imdiden haz?rl?klar ba?lad?, al??veri?ler yap?l?yor. Bu al??veri? listesinin i?inde kuruyemi?, ?ekerleme, ?ikolata, hindi, meyve gibi bir?ok g?da ?r?n? mevcut. Ayn? zamanda evlerimizi, a?a?lar?m?z? s?sleyen s?sleme ?r?nleri de ?ok reva?ta. Fakat ?zel g?nlerde bu ?r?nlere ra?bet de artt???ndan, kalitesiz, kanserojen madde i?eren, Uzakdo?u ?r?nleri gibi ucuz olan ayn? oranda piyasaya ??k?yor. Merdivenalt? diye tabir edilen bu sa?l?ks?z g?da ve s?s ?r?nleri asla tercih edilmemeli. Yeni y?la hastanede, sa?l???ndan olmu? bir ?ekilde girmeyi kimse istemez. Yaln?zca ucuz diye alerji ve daha ciddi sa?l?k sorunlar?na neden olabilecek s?sleme ?r?nleri ya da ucuz diye bayat ve eski kuruyemi? ?r?nleri gibi g?da ?r?nleri al?nmamal?? diye konu?tu.

?Kaliteli ve g?venilir al??veri?in adresi y?lba??nda da esnaf?m?z?

Y?lba?? sofralar?n? g?venli ?r?nlerle donatmak i?in esnaf?n tercih edilmesi gerekti?ine dikkati ?eken Paland?ken, ?Merdivenalt? ?r?nler, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve i?ecekler yerine g?venilir ve kaliteli al??veri? i?in esnaf?m?z tercih edilmeli. ??nk? denetimi yap?lmam?? merdivenalt? ?r?nlerin aksine esnaf?m?z gerekli denetimleri yap?lm??, hijyen kurallar?na uygun olarak sat?? yapar. Ald???n?z kuruyemi?in taze, meyvenin kaliteli, s?s e?yalar?n?n sa?l??a uygun olan?n?n al?nmas? ailemizin ve dostlar?m?z?n sa?l???n? tehlikeye atmamak i?in tek ?artt?r. Esnaf?m?z kendi yemedi?ini veya kullanmayaca?? bir ?r?n? zaten vatanda?a satmaz. Yeni y?la i?imiz rahat girmek i?in haz?rl?klar?n? tamamlam?? ve m??terisini bekleyen esnaf?m?zdan al??veri? yap?lmal?. Yaln?zca g?z boyamak ve sat??lar? art?rmak i?in fiyatlar?n?n d???k tutuldu?u ?r?nlerden ka??lmal?? ?eklinde s?yledi.