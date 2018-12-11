Palandöken: “Yılbaşı öncesi kredi kartlarına dikkat”

Yılbaşı öncesinde vatandaşların kredi kartlarını doldurarak yeni yıla borçlu girmemeleri için uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle 2019'a kısa bir süre kala yılbaşı indirimleri, kampanyalar, avantajlar derken herkes kredi kartlarına yükleniyor. Türkiye'de kişi başı en az 2 kredi kartı kullanıldığını göz önüne alırsak vatandaşlarımız kredi kartı kullanırken çok titiz olmalı. Yeni yıla sayılı günler kala kredi kartlarını doldurup borç batağına batmamak için gereksiz alışveriş yapılmamalı. Kredi kartı ile yapılan alışverişler bedava gibi düşünülmemeli” dedi.

Türkiye'de 65,7 milyon adet kredi kartı kullanıldığı ve kredi kartı borçlarının çoğunlukla asgarisinin ödenebildiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “BKM verilerine göre Ekim sonu itibariyle Türkiye'de 25,4 milyon kişi kredi kartı kullanıyor. Ancak toplamda 65,7 milyon adet kredi kartı kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki vatandaşlarımız en az 2 kredi kartı birden kullanıyor. Hatta 4-5 adet kredi kartı kullanan bile var. Kredi kartı ile yapılan alışverişler taksitli ve vadeli olduğu zaman sanki bedavaymış gibi rahatça harcanıyor. Ancak yapılan araştırmalara göre vatandaşlar bu kredi kartlarının yalnızca asgari ödemesini yapabiliyor. Hatta bir kredi kartı borcunu kapatmak için başka bir kredi kartı çıkaranlar bile oluyor. Ülkemizde kredi kartı borcu yüzünden yıllarca sıkıntı çekenler, ailesi dağılıp yuvası yıkılan insanlar var. Belki acil ihtiyaçlar için kredi kartları çağımızın gereği olabilir ama dikkatli kullanılmazsa yarardan çok zarar getiriyor” diye konuştu.

“2 milyon 340 bin kişi, kredi kartı borcundan dolayı takipte”

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı 2 milyon 340 bin 344 kişinin yasal takipte olduğunu belirten Palandöken, “Bankalar broşür dağıtır gibi kredi kartı dağıtıyor ancak vatandaşlarımız kredi kartı borçları birikince borcun altından kalkamıyor. Eylül sonu itibariyle bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş 2 milyon 340 bin 344 kişi var. Vatandaşlarımız kredi kartı talep ederken limiti bütçesine göre ayarlamalı. Vatandaşın istediği ya da talebi dışında banka tarafından otomatik olarak limit yükseltilmemeli. Öte yandan bankalar da önüne gelene kredi kartı verip borç batağının gün geçtikçe derinleşmesine fırsat vermemeli. Kredi kartı alacak olan vatandaşların aylık geliri belirlenmeli ve limitleri gelire bağlı olarak artırılmalı. Vatandaşlar da kredi kartı limitlerini doldurup borç batağına batmamak için ihtiyaç dışı ürün satın almamalı. Özellikle ekonomik dalgalanma yaşadığımız bu dönemde herkes tasarrufa gitmeli ve ölçülü alışveriş yapmalı” şeklinde konuştu.