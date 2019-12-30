Palandöken:“Bu yıl benzin 15, motorin 13 kez zamlandı”

Akaryakıt zamlarının olumsuz etkilemediği hiçbir sektör olmadığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar vatandaşı da, esnafımızı da, diğer sektörleri de olumsuz etkiliyor. Bu yıl benzine 15 kez, motorine 13 kez, LPG'ye 8 kez zam geldi. Yeni yılda hem ticari akaryakıt müjdesi hem de akaryakıtta dişe dokunur bir indirim haberi verilmeli Esnafımızın ticari akaryakıta her zamankinden çok ihtiyacı var” dedi.

Bu yıl akaryakıta gelen zamları değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Basın birimimizin 1 yıllık akaryakıt zam ve indirimlerinden derlediği verilere bu yıl son değişikliklerle birlikte benzine 9 kez indirim, 15 kez zam, motorine 4 kez indirim 13 kez zam, LPG'ye 4 kez indirim, 8 kez zam yapıldı. Ocak ayında benzin fiyatları 5,90 civarında seyrederken bugün 7 liranın üzerine çıktı. Motorin 5,70 civarında iken bugün 6,56 civarında seyrediyor. Yani bu yıl benzin yüzde 19, motorin ise yüzde 16 zamlandı. Ekim ayı sonu ile ise ülkemizde 12,5 milyon aracın yüzde 37,5'i LPG, yüzde 37,8'i dizel, yüzde 24,3'ü ise benzinli” diye konuştu.

BENZİN MOTORİN LPG

Ocak 2019 litre fiyatı 5,90 5,70

Aralık 2019 litre fiyatı 7,08 6,56

FARK Yüzde 19 artış Yüzde 16 artış

Ocak-Aralık zamlar 15 kez (254 Kr) 13 kez (190 Kr) 8 kez (89 Kr)

Ocak-Aralık indirimler 9 kez (147 Kr) 4 kez (68 Kr) 4 kez (58 Kr)

FARK 1,07 TL artış 1,22 TL artış 31 Kr artış

(Ocak ve Aralık ayı fiyatları Ankara, İstanbul ve İzmir'in ortalamasıdır)

“Esnaf 2020'de ticari akaryakıt müjdesi bekliyor”

Esnafın ticari akaryakıt müjdesi beklediğini hatırlatan Palandöken, “Akaryakıt fiyatlarının oluşumu, küresel piyasadaki değişiklikler ve bunun gibi etkenleri biliyor, bunlar nedeniyle gerektiği zaman gerekli miktarda zam ve indirimleri destekliyoruz. Fakat akaryakıtın etkilemediği neredeyse hiçbir sektörün olmayışı, en ufak bir zammın birçok üründe fiyat artışı ve vatandaşın cebine olan olumsuz yansımaları olduğu da unutulmamalı. Yeni yılda akaryakıtta dişe dokunur bir indirim yapılması enflasyonu aşağı çekerek vatandaşın geçim standardını yükseltecektir. Esnafımız ise ticari akaryakıt müjdesi bekliyor” şeklinde konuştu.