İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Palandöken'den basına özel teşekkür

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Covid-19 nedeniyle son bir yıldır 2 milyon esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış olduğu sorunları her gün gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında ve internet haber sitelerinde gündeme getirerek sorunların çözümüne katkı koyan yazılı, görsel medya mensuplarına ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum” dedi.


Son Bilim Kurulu toplantısında alınan karar ile binlerce esnafın iş yerlerini yeniden açma sevinci yaşadığını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada “Covid-19 nedeniyle son bir yıldır 2 milyon esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış olduğu sorunları her gün gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında ve internet haber sitelerinde gündeme getirerek sorunların çözümüne katkı koyan yazılı, görsel medya mensuplarına ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.