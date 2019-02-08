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Palandöken'den Yalçın Menteş için başsağlığı mesajı

Yalçın Menteş’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ’’Başarılı bir oyuncuyu daha kaybettik’’ dedi.

Yalçın Menteş'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ''Başarılı bir oyuncuyu daha kaybettik'' dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sanat camiasının duayenlerinden Yalçın Menteş'in vefat etmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Palandöken mesajında, ''Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören başarılı oyuncu Yalçın Menteş'in ölüm haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Tiyatro oyunları ve televizyon dizilerindeki rolleri ile tanınan duayen oyuncuya Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum'' dedi.

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