Palandöken'in Erdoğan'a mektubundaki bir talep daha gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri 11 maddelik talep mektubundaki bir maddenin daha hayata geçirilmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi borçlarının 3 ay süreyle ertelenmesi ve işyerlerinin çalışma saatlerine ilişkin kısıtlamanın kaldırlmasının ardından Az Tehlikeli İşyerleri ve Kamu İşyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminden hizmet alma zorunluluğunun 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesi sevindirici. Pandemi süreci göz önüne alınarak bu yükümlülüğün ertelenmesi yönündeki talebimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığımız mektupla iletmiştik. Haklı ve olumlu taleplerimizin kabul olması esnafımızı sevindiriyor” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri 11 maddelik talep mektubuna ilişkin bir açıklama yaptı. TBMM'ye sunulan Torba Yasa ile iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğünün ertelenmesine ilişkin teklifin kabul edilerek resmi gazetede yayınlanmasının ardından tüm esnaf camiasını fazlasıyla sevindirdiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğünün ertelenmesi talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığımız 11 maddelik mektupta iletmiştik. TBMM'de kabul edilen Torba Yasa Teklifinin kanunlaşarak resmu gazetede yayınlanması ile bu yükümlülüğün 31.12.2023'e kadar ertelenmesi esnaf ve sanatkarlar camiamız adına oldukça sevindirici. Çünkü pandemi süreci de göz önüne alındığında esnaf ve sanatkarlarımız işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğünü yerine getirmekte oldukça zorlanacaktı. Esnafımızın sesine kulak vererek bu yükümlülüğü erteleme kararında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak tüm yetkililere esnaf ve sanatkar camiamız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.