Pancar çiftçisine çay çorba bedava

Çiftçi karşılama alanları olarak da kullanılacak olan lokallerde çiftçiler çay ve çorba hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Büyüklükleri fabrika kapasitelerine göre belirlenen çiftçi lokallerinin çevre ve iç mekanları yeniden düzenlendi. Yeni kampanya döneminde modern görünümüyle hizmete giren lokallerde çiftçilerin yararlanabilmesi için mescit ve duş alanları da oluşturuldu.

Çiftçi lokalleri, Türkşeker ile çiftçiler arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi ve fabrika çalışanları ile çiftçiler arasında daha iyi bir iletişim ortamının kurulmasını sağladı. Bu sayede çiftçilerin gönül dünyalarına dokunan Türkşeker, çiftçilerin daha rahat diyalog kuracağı bir ortamı kullanıma sunmuş oldu. Çiftçi lokalleri sayesinde fabrika alanları içerisinde daha sosyal bir ortama kavuşan çiftçiler, fabrikaların açılışlarında lokallerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

STK'lardan destek geldi

Türkşeker'in çiftçilerin kullanımına sunduğu lokaller, sivil toplum kuruluşları tarafından takdirle karşılandı. Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz, çiftçilere kampanya döneminde tüketmeleri için bedava ayran taahhüdünde bulundu. Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu ise Ankara Şeker Fabrikası Lokali'ni çok beğendiğini ifade ederek, lokalde kullanılmak üzere bir televizyon hediye etti.