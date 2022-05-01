İhlas Haber Ajansı

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Pandemi bitti, sahneler hareketlendi

ANKARA (İHA) – Pandemi döneminde sahnelerden uzak kalan sanatçılar, hayranları ile buluşmaya başladı.


Pandemi döneminde 2 yıl boyunca eğlence sektörü kapalı kaldı. Korona virüs salgını ile kapanan eğlence sektörü, yeniden hareketlenmeye başladı. Ünlü isimler sahnelere geri dönerken, mekanlar da sanatçıları ağırlıyor. Pandemi kurallarının hafifletilmesinin ardından ilk programını açıklayan mekanlardan birisi de Ankara Çayyolu'nda bulunan Mascotte Clup oldu. Demet Akalın, Ece Mumay, Serdar Ortaç, Hande Yener, Otilla gibi isimler, mayıs ve haziran ayı içinde Mascotte Clup'te sahne alacak. 11 Mayıs'ta Demet Akalın, 18 Mayıs'ta Serdar Ortaç, 25 Mayıs'ta Ece Mumay, 1 Haziran'da Hande Yener, 8 Haziran'da Otilla Mascotte'de sevenleri ile bulaşacak.

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