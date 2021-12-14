Pandemi döneminde çocuklarınızın diş tedavilerini geciktirmeyin

Nurgül Demir, pandemi döneminde çocukların diş tedavilerinin ertelenmemesi gerektiğini söyledi.

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Nurgül Demir, soğuyan havalarla birlikte, gribal enfeksiyon salgının da eklenmesi ile beraber ebeveynlerin, bulaştan korunmak amacıyla çocuklarının diş kontrollerini geciktirdiğini söyledi. Uzm. Dr. Demir, bu durumun, ileri dönemde hastaların şiddetli ağrı, diş apseleri ve ilerlemiş diş eti hastalıkları ile kliniklere başvurmasına neden olduğunu ifade etti.

Rutin diş kontrollerinizi geciktirmeyin

Uzm. Dr. Nurgül Demir, Covid-19'un çocuk yaş grubundaki hastalarda sıklıkla görülmeye başlandığını ve pandeminin ebeveynler üzerinde oluşturduğu kaygı seviyesinin son derece yükseldiğini açıkladı. Uzm. Dr. Nurgül Demir, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar sebebiyle sürekli ilaç kullanan çocuk hastalarda ağız hijyeninin sağlıkla devam ettirilememesinin ve pandemi sebebiyle daha çok evlerde vakit geçirmek zorunda kalan çocukların atıştırmalık tüketiminin arttırmasının, çocuklarda çürük riskini arttırmakta ve mevcut çürüklerin hızlı ilerlemesine yol açmakta olduğunu söyledi. Demir, rutin diş kontrollerinin veya planlanan tedavilerin ertelenmesi ise hastaların şiddetli ağrı, diş apseleri ve ilerlemiş diş eti hastalıkları ile başvurmasına neden olduğunun altını çizdi.

Çocuk hastalarda tedavilerin ertelenmesi ileri süreçte sıkıntı oluşturabilir

Uzm. Dr. Nurgül Demir, diş hekimi ziyaretlerinin azaltılmasının ancak çürüklerin önlenmesi ve ağız hijyeni alışkanlıklarının devam ettirilebilmesi ile mümkün olabildiğini belirtti. Demir, daha önce çürük tespit edilmiş dişlerde şikayet olmaması dişin iyileştiğini göstermediği gibi; kendiliğinden veya bir uyaranla ağrı başlaması tedavi planlamasının radikal yönde değiştiğini ve çoğunlukla dişin çekim ihtimalinin arttığını gösterdiğini ifade etti. Uzm. Dr. Nurgül Demir, çocuk hastalarda diş tedavilerinin ertelenmesinin bir diğer dezavantajı da ilerleyen diş çürüklerinin ve çekim aşamasına gelen ağrılı dişlerin tedavileri için diş hekimi koltuğuna toleransı sınırlı olan hastalarımızın uyum problemi çektiklerini belirtti. Demir, bu durumda operasyon problemi olmayan hastaların dahi, uzayan işlem sürelerinin ve daha komplike hale gelen tedavi planlamaları için sedasyon veya genel anestezi altında diş tedavilerinin tamamlanması gerektiğini kaydetti.