Pandemi molasının ardından AGT Çocuk Şenliği start verdi

Ankara Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ankara Gönüllü Takımı (AGT) Çocuk Şenliği, pandemi molasının ardından dezavantajlı çocukları bir araya getirdi.

ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi'nde gerçekleşen şenlikte, Yenimahalle ve Çankaya bölgelerinden gelen 50 çocuk, 60 gönüllü ile gün boyu etkinlikler yaptı.

Yenimahalle Belediyesi'nden şenliğe tam destek

Etkinlikte çocuklar AGT'nin hazırladığı masalarda, yüz-parmak-tişört boyama, geri dönüşüm, tiyatro, resim, bileklik yapma, satranç, capoeira, çim adam, origami ve unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca şenlikte, çocukların AGT gönüllüleriyle birlikte yıl boyunca Yenimahalle Belediyesi Kurs Merkezleri'nde gerçekleştirdikleri atölye çalışmaları, düzenlenen sergi ile katılımcıların beğenisine sunuldu.Bando takımının da şenliğe renk kattığı günde, ekip birbirinden güzel marşları çocuklarla birlikte hem çaldı hem de söyledi.

“Daha çok çocuğa ulaşmak için mücadele veriyoruz”

AGT'nin tamamen gönüllük esaslı bir oluşum olduğunu belirten ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baki Arslan, “Ankara Gönüllü Takımı 2009 yılında kurulmuştur ve ODTÜ Mezunları Derneği çatısı altında faaliyet göstermektedir. Kurulduğu tarihten bu yana da Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin destekleriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Tamamen gönüllülük esaslı bir oluşumdur. Yıllardır keyifle yürütüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çocuklara rol model olmak ve fayda sağlamak için yola çıktıklarını vurgulayan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve AGT Sorumlusu Çağla Akın, “Ben ODTÜ İngilizce Öğretmenliği mezunuyum. ODTÜ'ye ilk başladığımda AGT'ye girdim, okuldan mezun oldum ve AGT için çalışmayı sürdürüyorum. Bugün burada Ankara dışından gelen AGT gönüllülerimiz de var. Amacımız imkanları kısıtlı olan çocuklarımıza rol model olmak ve onlara fayda sağlamak. Önemli olan çocuklarımızın geleceği. Biz onlar için çalışıyoruz, eski öğrencilerimizden üniversiteye girenler var, güzel yerlere gelenler var bunlar bizim için büyük bir onur, onlarla gurur duyuyoruz. Amacımızı gerçekleştirdiğimizde daha çok çocuğa ulaşmak için mücadele veriyoruz. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun her zaman yanımızda oldu” diye konuştu.