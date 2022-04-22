Pandemi sonrası unutulan oyunlar 'eTwinning' projesiyle canlanacak

‘eTwinning Fiziksel Etkinlik Oyunları' projesiyle pandemi sonrası unutulan oyunlar canlanacak.

Korona virüs pandemisi boyunca hareketsiz kalan, okula ve okul bahçesindeki oyunlara özlem duyan öğrencileri aktif yaşama hazırlamak amacıyla birkaç öğretmen tarafından ‘eTwinning Fiziksel Etkinlik Oyunları' projesi yapıldı.

Projeye Ankara'dan 10 ilkokul, yurt dışından ise 4 yabancı ilkokul ortak olarak katıldı. Zoom ortamında iletişim kurularak oyunların koordineli şekilde oynanması sağlandı.

Bu sayede projeye katılan okullardaki çocukların hem eğlenmeleri hem de sosyal açıdan kaynaşmaları sağlanmış oldu.