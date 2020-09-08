Pandemi sürecinde bisiklet sporuna teşvik

Nallıhan'da sağlıklı yaşam ve doğa sporlarının yaygınlaşması, ilçenin doğal güzelliklerinin tanıtılması ve pandemi sürecinde açık alan sporu olan bisikletli spora vatandaşların katılımını sağlamak amacıyla Nallıhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak ve çeşitli etkinliklerde vatandaşların ve gençlerin hizmetine sunulmak üzere Nallıhan Belediyesi tarafından 10 adet bisiklet alındı. Pandemi süresince açık alanda sporun faydalarını ve Nallıhan'ın doğal güzelliklerinden faydalanılması konusunda bisiklet sporuna vatandaşlar teşvik edildi.