Pandemide bireyler en çok ‘süreci yönetmekte' problem yaşadı

Uzman Klinik Psikolog Ruh Sağlığı Derneği Ankara Temsilcisi Zehra Binici, pandemi sürecinin toplum, aile ve bireyler üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Pandeminin aslında psikologlar ve danışanlar için bir okul olduğunu vurgulayan Binici, "Bizler Türkiye'de ilk vaka açıklandığında otomatik bir tepki olarak bir belirsizlikle birlikte kaygımızda artış yaşadık ama zamanla bu kaygımızı kontrol altına alabilmemiz süreci daha sağlıklı yaşamamızı beraberinde getirdi" dedi.

Süreci kontrol edememek

Pandeminin etkisiyle toplumun genel bir kesiminin birtakım belirsizlikler, şaşkınlıklar ile panik yaşadığını ve bunlar kontrol edilmediğinde toplumda danışan olarak gelen kesimin birçok problem yaşadığını ifade etti. Yaşanan problemlerin en büyük kaynağının süreci kontrol edememe olduğunu hatırlatan Binici, "Bizler hayatımızda her ne yaşıyorsak duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı yönetirken yaşamımızın kalitesini artırırız. Bir denge vardır hayatımızda olumlu ya da olumsuz olan iki uçtan uzak durmaya çalışırız. Hayatımızı ne kadar dengede tutarsak yaşadığımız her türlü problemle kaygıyla baş etme gücümüz o oranda artar. Bizler hayatın koşturması içine hep dışarıda zamanı yetirememeyle alakalı sıkıntı yaşıyorken, dışarıda çok yoğun koşturuyorken bir anda durduk evde kaldık ve ne oldu? Hem ben hem eşim belki evi öncesinde otel gibi kullanıyordum ikimiz de çok yoğun çalışıyorduk ve bu süreçte biz burada kaldığımızda ilişkiyi yönetimde de zorlandık aslında. Nasıl zorluklar yaşadık? İlişkisel anlamda zorluklar yaşadık. Çatışmalar yaşadık. Bu çatışmaları sağlıklı çözemediğimiz zamanlar oldu ama tam tersinde bu süreci bir zaman sonra kontrol altına alıp yaşadıkları problemleri çözme becerilerini sağlayan ve buradaki çözme becerilerini de hem kendi hayatlarına hem iş hayatlarına artı beceriler olarak katan birçok danışanım oldu" dedi.

Çocuklar da etkilendi

Pandemi süresince anne, baba arasında yaşanan anlaşmazlıkların en çok çocukları etkilediğinin altını çizen Binici, “Anne ve babalarda öncelikle bir içsel farkındalık oluşması gerekiyor. Neden o çocuğun yanında tartışmaması gerektiğini anne baba gerçekten iyi kavrarsa bunu hayatına yediriyor. Anne baba dursun diye kendince dikkat çekmeye çalışıyor. Ne diyor anneye? Ses duyuyorum diyor kulağıma biri bir şey diyor diyor, odama biri geldi diyor. Dikkatini çekmeye çalışıyor gündemi dağıtmaya çalışıyor ki o anne baba kavga etmesin ya da çok ciddi bir anda içe kapanma görebiliyoruz akademik başarısızlıklar ya da başarıda düşme görebiliyoruz. Çocuğun dünyasına göre neyse kendince bulduğu çözümü bunu yapıyor. Çocuk herhangi bir uyku problemi yok ama anne baba o anda tartışıyor, anne baba çocuğu uyudu sanıyor ama bir anda kabus görmüş gibi bağırıyor. Çünkü bulabildiği çözümler çocuk aklına göre. Bizler onların yanında pervasızca davrandığımızda birbirimizle şiddetli tartışmalar yaşadığımızda belki ben olgun halimle ya da psikolojik sermayemin güçlü olması nedeniyle bunu bir süre sonra tolere edebiliyorum ama çocuklar psikolojik olarak çok sağlam değil. Büyük bir sosyal afet yaşıyoruz. Bizler bu sürecin geçici olduğunu bileceğiz ve bizler bu süreci yetişkin olarak çözeceğiz” şeklinde konuştu.

En çok vakalar temizlik hassasiyeti üzerine

Kendisine gelen danışanlarının daha çok temizlik hassasiyeti yaşadıklarını ve bunun bir problem haline gelince kendisinden yardım istediklerini anlatan Binici, “Benim bu süreçte en sık karşılaştığım ve çalıştığım vakalar özellikle temizlik noktasında. Ya mikrop kaparsam ya bir bulaş olursa ya temizlenmediyse ya kirliyse gibi ya da dışarı çıkarım biri gelir ve virüs kaparsam korkularını daha yoğun yaşadığını gördüm. İnsanlarda bu noktada çok daha fazla bir sıkıntı görüldü son zamanlarda” ifadelerini kullandı.