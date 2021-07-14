Pandemide yaşamını yitiren eczacılar anısına park

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, pandemide yaşamını yitiren eczacıların anısına "Eczacılar Parkı" yapılması için protokol imzaladı.

Çankaya Belediyesi ve Türk Eczacılar Birliği, pandemi döneminde yaşamını hiçe sayarak halk sağlığı için çalışan eczacılar anısına park yapımını birlikte gerçekleştirecek. Öveçler'de bulunan Sağlıkçılar Parkı'nın ardından Eczacılar Parkı da Kızılırmak Mahallesi'ne inşa edilecek.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in görüşmelerinin ardından Kızılırmak Mahallesinde 3 parsel üzerinde planlanan Eczacılar Parkı'nın yapım protokolü imza altına alındı. Pandemi döneminde özverili çalışmalarıyla herkesin gönlünü kazanan sağlıkçılara toplumun çok şey borçlu olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kızılırmak Mahallesi'nde Konya Yolu'na cepheli önemli üç parseli park yaparak Çankayalılara kazandıracak olmaktan mutluyuz ve bu parkı yaşamını yitiren eczacılarımıza adamaktan onurluyuz” ifadelerini kullandı.

TEB Başkanı Erdoğan Çolak ise “Meslektaşlarımızın anısını yaşatmak için böyle kıymetli bir araziyi ayırdıkları için Başkan Taşdelen'e teşekkür ederiz. Pandemi döneminin acılarını geride bırakırken yaşamını yitiren sağlıkçı dostlarımızın anılarını yaşatacak olmaktan mutluyuz” diye konuştu.

Park, Kızılırmak Mahallesi Mevlana Bulvarı ile 1447. Sokak -1450. Sokak kesişimine 8 bin 162 metrekarelik alana inşa edilecek. 425 metrekarelik çocuk oyun alanı, 385 metrekarelik basketbol sahası, kum ve süs havuzunun bulunacağı park, 5 bin 700 metrekarelik yeşil alana sahip olacak.