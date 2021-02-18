Pandemide yaşamını yitiren sağlık çalışanları için ‘anma mekanı' proje yarışması

Başkan Yavaş, pandemi sürecinde fedakarca çalışarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına toplumun minnettarlığını göstermek amacıyla anma mekanı yapılacağını Eylül 2020 tarihinde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşıma duyurmuştu. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, “Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı” adlı proje yarışması için Resmi Gazete'de 17 Şubat'ta ilana çıktı. Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına vefa niteliğinde özel bir mekan hazırlanması için 18 yıl sonra ilk kez proje yarışması düzenleyecek.

Ödüllü yarışma hakkında bilgi veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Yaklaşık 20 yıllık bir süre içerisinde yarışma yapılmadığı için kurumsal kültürümüz maalesef yoktu. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi bünyesinde kurulan mimarlık kültür ve planlama grubu var. Öncelikle üniversitelerden oluşan akademik bir kurul oluşturduk. Akademik kurul tamamen gönüllülük esasına göre işleyen bir yapı. Uzun yıllardır Ankara'ya katkı vermek isteyen, Ankara'yı düşünen bu grupların projelerde desteğini alalım istedik. 2020 sonbaharından beri kurulla beraber dijital ortamda toplantılar yaparak, Ankara'daki yarışma süreçlerini oluşturduk. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle çalıştılar, şehit olanlar oldu. Hem onları unutmamak hem de adlarını gelecek nesillere aktarmak için ‘Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı' adıyla ulusal ve tek kademeli bir yarışma düzenledik. Yarışma süreci tamamlandıktan sonra Sayın Mansur Yavaş'ın da katılacağı bir törenle ödüller verilecek. Birinci gelen projenin uygulama çalışması da başlatılacak” dedi.

Proje alanı olarak “Sıhhiye” bölgesi seçildi

Proje alanı olarak “Sıhhiye” bölgesi seçildi. Hıfzıssıhha, eski Sağlık Bakanlığı ile Abdi İpekçi ve Kurtuluş Parklarının bulunduğu alan sağlık çalışanlarını hatırlatacak özel bir alana dönüştürülecek. Peyzaj mimarlığı ve mimarlık gibi sanat dallarından ortak çalışmaları kapsayacak mekan için hazırlanacak projenin etki alanı ise Sıhhiye Pazar Alanı ve Aksu Caddesi'nin bir bölümünü içine alacak şekilde Abdi İpekçi Parkı'ndan Kurtuluş Parkı'na kadar uzanacak.