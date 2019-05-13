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Para Badminton Milli Takımımız, Kanada'dan 4 madalya ile dönüyor

Kanada’nın başkenti Ottawa’da düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası’nda milli sporcularımız 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda milli sporcularımız 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.


Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Emine Seçkin, WH2 kategorisi tek kadınlarda gümüş, WH1-WH2 kategorisi çift kadınlarda Belçikalı partneri ile gümüş, karışık çiftlerde ise Rus partneri ile bronz olmak üzere toplam üç kategoride madalya elde etti.


Zehra Bağlar ise SL3-SU5 kategorisi çift kadınlarda Hint partneri ile bronz madalyaya uzandı.

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