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Para badmintonda 6 madalya sevinci

Milli badmintoncularımız Dublin’de 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Milli badmintoncularımız Dublin'de 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.


İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda milli badmintoncularımız 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.


40 ülkeden 210 sporcunun yer aldığı turnuvada tek kadınlarda Halime Yıldız SL3 kategorisinde gümüş, Emine Seçkin WH2 kategorisinde bronz madalyaya ulaştı.


WH1-WH2 kategorisi çift kadınlarda Emine Seçkin, Belçikalı partneri ile bronz, karışık çiftlerde Rus partneri ile gümüş madalyanın sahibi olurken, WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde mücadele eden Avni Kertmen-Narin Uluç ikilisi ise bronz madalya elde etti.

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