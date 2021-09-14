Para istediği ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu, ağabey yara almadan kurtuldu

Ankara'da para isteyip alamadığı ağabeyinin çalıştığı taksi durağını basarak terör estiren şahıs, tabancayla ağabeyine ateş etti. Ağabey kaçarak kurşunların hedefi olmaktan kurtulurken, saldırgan kardeşi yakalamak için polis çalışma başlattı. O anlar ise taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 22.00 sularında Yenimahalle ilçesindeki bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar E. telefondan sürekli para istediği ağabeyi Ahmet E.'den olumsuz cevap alınca yanında getirdiği silahla ağabeyinin ve babasının çalıştığı taksi durağını bastı. Belinden çıkardığı tabancayla ağabeyine 5 el ateş eden Serdar E. olayın ardından kaçarken, Ahmet E. olaydan yara almadan kurtuldu. Kurşunların isabet ettiği ticari araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Saldırı anının gerçekleştiği korku dolu anlar taksi durağının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, polis ekipleri Serdar E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

“Yapabileceği tek şey bizi düşman olarak gördüğü için bize saldırmak”

Olayın mağdurlarından diğer kardeş Faruk E., öz ağabeyinden sürekli tehditler aldığını söyleyerek, “Bu adam 45 yaşlarında. Onun varlığından beri biz aynı şeyleri yaşıyoruz. Aile içi şiddet. Anneye, babaya, kardeşlerine tamamen düşman olan bir insan. 25 seneden fazladır babamın ticari taksisinde çalışıyor. Yemedi içmedi, ‘Benim payımı verin, hakkımı verin' diyordu. İki sene önce biz buna hak etmediği paraları verdik. 400 bin liraya yakın para verdik. Biz biliyorduk ki bu parayı yiyip gelecek. Bir buçuk sene sonra geri dönüş oldu. Parasını pulunu bitirdi. Kaybedeceği hiçbir şey yok. Yapabileceği tek şey bizi düşman olarak gördüğü için bize saldırmak. Abime bu şekilde saldırıda bulundu. Oturup karşınıza alıp konuşabileceğiniz mantıkta birisi değil. Neden diye sorsanız 'Sizin yüzünüzden' diyecek. Çok şükür ki diğer ağabeyime hiçbir şey olmadı. Biz buna seviniyoruz. Daha önce tehditler, silah göstermeler, peşinde gezmeler gibi durumlar yaşandı. Biz bunu ihbar da ettik ama üzerinden silah çıkmayınca serbest kaldı. Bu tamamen aile içi şiddet” dedi.

“Ahmet vuruldu sanıp hemen yanına koştuk”

Durak şoförlerinden Reşat Yüceer de arkadaşlarının vurulduğunu sandıkları ifade ederek, “Müşteriyi bırakmak üzereyken Ahmet geldi. Ahmet 'Beni yazmayın, bugün çalışmayacağım' dedi ve tedirgin bir hali vardı. Sağa sola bakıyordu sürekli. O arada şuradan Ahmet'in kardeşi bu tarafa doğru yürümeye başladı. Ahmet de onu görünce kaçmaya başladı. O arada da kardeşi ateş etti, dört beş el ateş etti. O an biz Ahmet vuruldu sanıp hemen yanına koştuk. Ahmet'te bir şey yoktu, yaralı değildi. Saldırgan çekip gitti. O an zaten Ahmet önce ekmek büfesinin olduğu yere kaçtı, oradan da bu tarafa kaçtı” diye konuştu.