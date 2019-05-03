Para Okçuluk Avrupa Kupası'nda 3 altın madalya

Ayak dördüncü gününde Türkiye, 3 madalya daha elde etti. Makaralı yay erkek, W1 erkek ve klasik yay kadın takımları altın madalya kazandı.

İtalya'nın Olbia kentinde gerçekleştirilen kupada bugün takım müsabakaları yapıldı. Sabah seansında ilk olarak Erdoğan Aygan, Bülent Korkmaz, Murat Turan'dan oluşan makaralı yay erkek takımımız final atışlarında İtalya ile karşılaştı. Başa baş geçen mücadeleyi Milli Takımımız, 217-218 kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Naci Yenier, Bahattin Hekimoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 erkek takımımız finalde yarıştığı Rusya'yı 223-201 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun'dan oluşan klasik yay kadın takımımız ise finalde İtalya'yı 5-1'lik skorla geçerek altın madalyaya uzandı.

Türkiye böylece 4. gün sonunda madalya sayısını 4'e (3 altın ve 1 bronz) çıkardı.

2 final ve 3 bronz madalya mücadelesi

Ayak son gününde yarın bireysel karşılaşmalar oynanacak. Ay-Yıldızlılar, 2 final ve 3 bronz madalya mücadelesi verecek.

Erkeklerde, Bülent Korkmaz makaralı yay kategorisinde İtalyan rakibi Alberto Simonelli ile altın madalya için hedefi vurmaya çalışacak. Yiğit Caner Aydın W1 kategorisinde şampiyonluk için Çekya'dan David Drahoninsky ile karşılaşırken Bahattin Hekimoğlu ise aynı kategoride Rus Aleksei Leonov ile bronz madalya maçında yarışacak.

Kadınlarda, Sevgi Yorulmaz makaralı yay kategorisinde Büyük Britanyalı rakibi Jessica Stretton ile klasik yay kategorisinde ise Merve Nur Eroğlu Japonya'dan Chika Shigesada ile üçüncülük için atış yapacak.