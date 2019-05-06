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Para Okçuluk Milli Takımından büyük başarı: 5 altın, 2 bronz madalya

Para Okçuluk Milli Takımımız Avrupa Kupası 1.

Ayak yarışlarını 5 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile noktaladı.


İtalya'nın Olbia şehrinde düzenlenen kupanın son gününde milli takımımız, bireysel kategoride bir altın madalya daha elde etti. Bülent Korkmaz, makaralı yay kategorisi final atışlarında karşılaştığı güçlü rakibi İtalyan Alberto Simonelli'yi 142-141'lik skorla geçti ve altın madalya kazandı.


Milli okçularımız, kupada daha önce erkekler takım mücadelelerinde; W1 ve makaralı yay kategorilerinde altın, klasik yay kategorisinde bronz madalya kazanırken Yiğit Caner Aydın, W1 kategorisi bireyselde altın madalyanın sahibi olmuştu.


Kadınlarda ise klasik yay takımımız kürsünün zirvesine çıkarken Sevgi Yorulmaz, makaralı yay kategorisi bireyselde bronz madalyaya uzanmıştı.



Millilerimiz takımlarda rekor kırdı


Para Okçuluk Avrupa Kupası'nda erkeklerde; W1 takımımız dünya, makaralı yay takımımız ise eleme turunda Avrupa rekoru ve Dünya rekorunu egale etti. Erdoğan Aygan, Bülent Korkmaz ve Murat Turan'dan oluşan makaralı yay takımımız ABD'ye ait olan 232 puanın yeni sahibi olurken hem Avrupa hem de Dünya rekorunu egale etti.


Yiğit Caner Aydın, Naci Yenier ve Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan W1 takımımız ise 223 toplam puanla ülkemize ait olan 215 puanlık dünya rekorunu kırmayı başardı.

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