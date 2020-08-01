-Paraşütlü Arama Kurtarma Timinin astsubayları ilk atlayışını gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Paraşütlü Arama Kurtarma (PAK) Timinde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, 06-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında SAT Eğitim Merkezi Komutanlığında Statik Paraşüt Kursundan başarıyla mezun oldu. Kurs süresince helikopter ve uçaktan denize paraşüt atlayışı icra edildi” denildi.