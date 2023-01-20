Park halindeki araçta 3 ceset gören vatandaş o anları anlattı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yol kenarında park halinde duran otomobil içerisinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Bir görgü tanığı o anları anlatarak, “Araç içerisinde içki şişeleri olduğunu söylediler. Egzoz gazından da sızıntı olabileceğini söylüyorlar” dedi.

Olay, Ankara'nın Ayaş ilçesinde D-140 karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, çevredeki vatandaşlar park halindeki 06 Y 0820 plakalı otomobil içerisinde 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri otomobil içerisindeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin Satılmış Koç (41), Kurban Duran (41) ve Mehmet Gökdemir (43) olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede ise hayatını kaybeden şahısların vücutlarında herhangi bir darp ya da kesici ize rastlanılmadığı gözlemlendi. Otomobil içerisinde çok sayıda alkol şişesi olduğu ve araç içerisinde yoğun egzoz kokusunun olduğu belirtildi. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için 3 kişinin cansız bedenleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

“Araç içerisinde içki şişeleri olduğunu söylediler”

Olayın tanıklarından Şenol Parlak, “Öğlen namazına giderken jandarmanın geldiğini gördük. Bir aracın etrafını şeritle sarmışlardı. Araç içerisinde üç tane ceset olduğunu söylediler. Doktor ve savcı geldi. İncelemeler yapıldıktan sonra cesetler adli tıpa gönderildi. Araç içerisinde içki şişeleri olduğunu söylediler. Egzoz gazından da sızıntı olabileceğini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.