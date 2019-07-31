İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parklara su sebili hizmeti

Keçiören Belediyesi, Atatürk Bahçesi’ne vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda su sebili yerleştirdi.

Keçiören Belediyesi, Atatürk Bahçesi'ne vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda su sebili yerleştirdi.


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla Belediyeye bağlı ekipler, Keçiören'in ağaçlandırma çalışmalarını park ve bahçe düzenlemelerini süratle yaparken, parklarda gördükleri eksiklikleri de yerinde tespit ediyor. Ekipler, Atatürk Bahçesi'ne spor yapan ve parkta vakit geçiren vatandaşlar için su sebili koydu.


Keçiören'in tarihi çeşmeleri ile de gözde olduğunu belirten Başkan Turgut Altınok, “Keçiören'in marka değerini güçlendirmek ve yıldızını yine parlatmak için hızlı bir şekilde dört koldan çalışıyoruz, gördüğümüz eksiklikleri anında gideriyor, sorunları da yerinde tespit ediyoruz. Keçiören tarihi değerlerine de sahip çıkan bir kent, mahallelerimize tarihi formda yaptığımız çeşmelerimizin kırılan ve tahrip olan çinilerini değiştirdik. Mermerlerini temizledik, eskimiş, yıpranmış ve bozuk muslukları yenileriyle değiştirdik. Bu sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımızın soluklandığı en kalabalık parkımız olan Atatürk Bahçemizin yürüyüş yoluna da su sebili yerleştirdik. Vatandaşlarımızın parklarda ve açık havada daha çok vakit geçirmesini ve spor yapmasını teşvik ediyoruz” dedi.


Başkan Altınok, kendilerine gelen her talebi değerlendirdiklerinin, gece gündüz demeden Keçiören'i adım adım gezerek ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerinin de altını çizdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.