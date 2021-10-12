Parklarda spora yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla kent genelinde spor yapılmasını teşvik etmek amacıyla park ve dinlenme alanlarında başlattığı ücretsiz spor faaliyetleri, oldukça yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te spor yapılmasını teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla 37 park ve dinlenme alanında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz spor faaliyetleri, haftanın 6 günü 07.30-11.30 saatleri arasında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın uzman antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenleri eşlinde sürdürülüyor.

Spor yapan kişi sayısı artmaya devam ediyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri, Başkentlilere ısınma hareketleri ile birlikte doğru hareketlerle spor yapmayı öğretiyor. Başkentlilerin her geçen gün ilgi gösterdiği ve katılımın arttığı spor faaliyetlerinde spor aletlerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı eğitimler de veriliyor.

Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda düzenlenen spor faaliyetlerine katılan vatandaşları jimnastikten koşuya, esneme hareketlerinden spor aletlerinin kullanımına kadar birçok konuda bilgilendirdiklerini belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Koray Aktaş, "Yaz aylarında başlattığımız ücretsiz spor faaliyetlerimize sabah egzersizleri ile başlıyoruz. Ondan sonra açma ve germe hareketleri ile devam ediyoruz. 7'den 70'ye spor yapmak isteyen herkesi parklarımıza davet ediyoruz" dedi.