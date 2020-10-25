Parlamento gazetecilerine Ihlamur Ormanı

Ankara'da 13 Ekim'de gerçekleştirilen 5 bin ıhlamur fidan dikimi programı kapsamında Ihlamur Ormanı'na basın mensuplarının adına da fidan dikildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla geçtiğimiz günlerde Altındağ'da 5 bin ıhlamur fidanı dikim töreni gerçekleştirildi. Programın ardından 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde Şentop, basın mensuplarına dikilen 5 bin fidanın bir kısmının muhabir, kameraman ve foto muhabirler için dikildiğini belgeleyen bir sertifika gönderdi. Üzerinde “Ankaramızın Başkent oluşunun 97. yılı vesilesiyle Altındağ'da oluşturduğumuz 13 Ekim Ihlamur Ormanı'nda adınıza bir fidan dikilmiştir” notu yer alan sertifikalarda, muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin isimleri de yer aldı.