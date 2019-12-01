Pasaport polisinin kıyafeti değişti

Turkuaz renkli yeni yeleklerin ön kısmında “Turkey” yazısı bulunuyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı havaalanlarında "Yolcu Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Anket Çalışması" başlatmış, bu kapsamda havaalanlarına yerleştirdiği cihazlarla yolculara hizmet veren pasaport polislerinin genel davranış ve tutumlarını değerlendirmeye almıştı. Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dildeki anket cihazlarıyla yapılan uygulamada, yolcuların pasaport polisi hizmetlerinden memnun oldukları ya da olmadıkları durumlar ortaya çıkarılarak, eksik görülen hususlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmıştı. Bakanlık şimdi de her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, vitrin konumunda bulunan pasaport polislerine ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Hudut kapılarında 100 milyondan fazla yolcuyu karşılayan pasaport polisleri artık turkuaz renkli ve ön kısmında "Turkey" yazısı bulunan özel tasarım polis yeleği giymeye başladı.

3 bin personelle pasaport kontrol hizmeti veriliyor

Tarihi, doğal güzellikleri ile dünyanın ilgisini çeken Türkiye, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Coğrafi konumuna bağlı olarak hava, deniz, kara ve demiryolu sınır kapılarına sahip Türkiye'de 101 deniz, 64 hava, 30 kara ve 8 demiryolu olmak üzere toplam 203 hudut kapısı bulunuyor. Bu kapılarda yaklaşık 3 bin personelle bin 350 kontuarda pasaport kontrol hizmeti veriliyor. Her gün binlerce yolcunun giriş-çıkış yaptığı hudut kapılarında, 2000 yılında giriş-çıkış yapan yolcu sayısı 29 milyon iken, 2010 yılında bu sayı 75 milyona, 2018 yılında 109 milyona yükseldi. 2019'da ise 114 milyon yolcu giriş-çıkış gerçekleştirdi, bu yolcuların 84 milyonunu yabancılar oluşturdu. Son yirmi yıl esas alındığında hudut kapılarında yolcu giriş-çıkış sayılarında yüzde 275'lik artış görüldü.