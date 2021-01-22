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Pastacı çırakları Çankaya'da yetişiyor

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nin en popüler kurslarından biri olan pastacı çırağı kursu, meslek sahibi olma imkanı sunuyor.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin en popüler kurslarından biri olan pastacı çırağı kursu, meslek sahibi olma imkanı sunuyor.


Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin pastacı çırağı kursu, meslek sahibi olma imkanı sunuyor. Pandemi dönemi olmasına rağmen ilgi gören kurs sayesinde katılımcılar meslek edinmenin yanı sıra lezzetli pasta üretmenin de keyfini yaşıyor. Pastacı çırağı kursu, Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin tam donanımlı mutfak bölümünde gerçekleştiriliyor. Kursiyerler 120 saatlik eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sertifikaya da sahip oluyor.

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