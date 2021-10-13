Pastırma sıcaklarında da haşere ve kötü kokuya geçit yok

Ekipler ilçe genelindeki çay, dere, su birikintisi ile kanalizasyon gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşandığı alanları ilaçlıyor.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve kötü koku ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda ilçedeki Ova Çayı'nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler başta olmak üzere sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütülüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca buralardaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizleniyor. Cadde ve sokaklarda gezen mobil ilaçlama araçları da düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Ekipler ayrıca ilçedeki kanalizasyonları ve rögarları da düzenli olarak ilaçlıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, haşere ve kötü kokuyla mücadele çalışmalarını her yıl şubat ayında başlatarak düzenli olarak sürdürdüklerini belirterek, “Bu çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız yaz mevsimi boyunca sineklerin ve kötü kokunun neden olduğu olumsuzlukları yaşamıyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın sıcak havaları ferah ve huzurlu bir ortamda geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.