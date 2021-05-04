Patili dostlara tam kapanma sürecinde de sahip çıkılıyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Sokak hayvanları konusundaki uygulamalarıyla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, bu hassasiyetini tam kapanma sürecinde de sürdürüyor. Belediye ekipleri, bu doğrultuda patili dostlarımızın aç kalmamaları için yoğun bir mesai yapıyor. Ekipler sokak hayvanlarının yaşam alanlarına düzenli aralıklarla kuru mama ve yem bırakıyor. Ekipler ayrıca, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına daha önceden yerleştirdikleri su kaplarının da sürekli dolu kalmasını sağlıyor. Çalışmalarını ayrıca, doğada ve ormanlık alanlarda yaşayan hayvanlar için de sürdüren ekipler, bu çalışmalarını sokağa çıkma kısıtlamaları da dahil olmak üzere düzenli aralıklarla kesintisiz olarak yapıyor. Mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık kontrollerini de yapan ekipler, gerekli gördüklerini tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

"Sahipsiz değiller, bize emanetler"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak sokak hayvanlarıyla 365 gün aralıksız olarak ilgilendiklerini belirterek, aç ve susuz kalmamaları için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi. Can dostları tam kapanma sürecinde de yalnız bırakmadıklarını anlatan Oğuz, “Sevimli dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler. Onlara karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanını paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Düzenli olarak mama ve yem bıraktığımız dostlarımızın, sağlık kontrollerini de yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için gayret gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz” dedi.