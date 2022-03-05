Payas Belediye Başkanı Altan, vatandaşlarla kitap okuma etkinliğinde buluştu

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, vatandaşlarla ilçe kütüphanesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Başkan Altan'a etkinlik için teşekkür etti.

“Çağa ayak uydurmak için kitap okumak gerek”

Başkan Altan, yaptığı açıklamada gençlerin çağa ayak uydurması için kitap okumasının gerektiğini söyleyerek, “Gençlerimizin, milletimizin geleceği ailelerinin umudu olduğunun bilincindeyiz. Gençlerimizin çağa ayak uydurması için kitap okuması gerekmekte. Kitap okumak insanoğlunun kişisel ve zihinsel gelişimini elde eden önemli faktörlerden biridir. İnsanın düşünce yapısını hayal dünyasını geliştirmekle kalmayıp kelime dağarcığını da arttırarak insana birikim kazandırır. Bu bağlamda Payas'ta gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına eğitim desteğimizi sürdürüyoruz. Payas'ta 7'den 70'e tüm Payaslı hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik” dedi.

Altan, Payas'ın ve Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak yeni fenerler dikmeye çalıştıklarını ifade ederek öğrencilere ‘umudumuz, geleceğimiz sizsiniz' mesajı verdi.