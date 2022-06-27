Payas Belediyesi, Fen Lisesi için pansiyon yapacak

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, 2022-23 öğretim yılında Payas Fen Lisesi'ne dönüştürülmesi tanıtım toplantısında konuşan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, “Fen Lisesi bir hayaldi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sokollu Mehmet Paşa Külliyesinde gerçekleşen Payas Fen Lisesi tanıtım toplantısına konuşan Altan, Payas Fen Lisesi bir hayal olduğunu belirterek, “Yıllar önce Nursan Anadolu Lisesinin temelini atmadan Payas Belediye Hizmet Binası yapmak üzere kamulaştırdığım araziye Anadolu lisesi yapmak üzere çalışma başlattık. O zaman fen lisesi istenmişti, olmadı çünkü devletimizin bütün Türkiye genelinde yaptığı çalışmada her ilde tek fen lisesi olsun düşüncesi vardı. İskenderun'da o tarihte fen lisesi yoktu. Payas'ın vizyonunu Hatay'da bir tane olan okulu Payas'a istemiştim. Bir tane okul arazisinden 2 tane okul kazandırdık şehrimize. Nursan Anaokulu, Nursan Anadolu Lisesi. Nursan Anaokulu ve Nursan Anadolu Lisesini yanında bulunan araziye kamulaştırarak ilkokul yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettik. İlçe milli eğitim müdürümüz, ilçe başkanımız birlikte yaptıkları çalışma neticesinde Fen Lisesine ihtiyaç var, bir de sınavla girilen okullara ihtiyaç var. Payyas'taki eğitim seviyesi yükselsin buraya fen lisesi yapalım mı? diye düşüncelerini aktardılar. Biz de neden olmasın diye çalışırken pansiyonun ilkokul yapılacak araziye oturtulması ve oranın Fen Lisesi olarak dönüştürülmesi bir süre tartışıldı. Ancak daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürümüz daha geniş bir arazi olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesini teklif edince niye olmasın diye başlattığımız süreç içe kaymakamımız Polat Kara'nın gayretleriyle gerçekleşti. Vekilimiz Hacı Bayram Türkoğlu'nun kapısını çaldık. Vekilimiz Hacı Bayram Türkoğlu Milli Eğitim Bakanımızından sözü alarak sonuca ulaştırdı” dedi.

Sokollu Mehmet Paşa Külliyesinde gerçekleşen Payas Fen Lisesi tanıtım toplantısına Payas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Payas Belediyesi arasında imzalanan protokol ile fen lisesi öğrencileri için pansiyonunu Payas Belediyesi yapacak. Fen lisesine pansiyon yapılması için 50 Milyon Liranın altına imzamı attığını bildiren Başkan Bekir Altan, “Eğer ki bu pansiyon yapılmazsa veya taahhütte bulunulmazsa bu iş olmayacak denildiğinde ben 3 ay içerisinde okullar açılmadan öğrenciler gelmeden biz bu pansiyonu yapıp devletimize teslim ederiz dedim. Yetiştiremedik mi otel kiralarım” dedi.

Toplantıya, Kaymakam Polat Kara, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Danışan, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldığı törende Başkan Altan, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür etti.